«Кухар путіна» пригожин думає про створення «консервативного руху» в росії — ISW

Російські та маріонеточні джерела безсоромно вихваляють насильницьке усиновлення українських дітей у російські сім’ї. 9 листопада відомі російські воєнблогери почали поширювати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, усиновлених у російські родини. У документальному серіалі стверджується, що тільки 2022 року російська влада евакуювала з Донбасу понад 150 тисяч дітей. Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру – українські офіційні особи раніше оцінювали це число у 6–8 тисяч осіб, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Голова Чеченської Республіки рамзан кадиров додатково заявив, що співпрацює з Уповноваженим рф з прав дитини Марією Львовою-Бєловою щодо залучення «важких підлітків» з різних регіонів росії та окупованих Донецької та Луганської областей до Чечні для проведення «профілактичної роботи» та проходження «військово-патріотичного виховання». Львова-Бєлова постійно виступала за депортацію та усиновлення українських дітей та сама усиновила дитину з Маріуполя. Програми примусового усиновлення та депортації дітей під виглядом канікул та програм реабілітації, ймовірно, становлять основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може являти собою порушення Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього і являє собою ширші зусилля з етнічної чистки, як раніше повідомляв ISW.

Українські джерела продовжили уточнювати збитки, завдані масованим ракетним ударом росії 15 листопада по території України. 16 листопада Генштаб України заявив, що протягом 15 листопада російські сили запустили понад 90 крилатих ракет Х-101 та «Калібр», а також 11 безпілотників по об’єктах критичної інфраструктури у низці областей. Командування ВПС України повідомило, що українські ППО та сухопутні війська збили 75 ракет та 10 безпілотників «Шахед-136». Міністр оборони США Ллойд Остін 16 листопада зазначив, що надана США зенітно-ракетна система (NASAMS) має 100-відсоткову ефективність у перехопленні російських ракет. Як раніше повідомляв ISW, російські сили, ймовірно, використали значну частину своїх систем високоточної зброї в атаці 15 листопада.

Російський інформаційний простір багато в чому йшов за офіційною версією, у якій Кремль кваліфікував ракетний удар по території Польщі як провокацію Заходу. Міноборони росії 16 листопада заявило, що заяви українських та інших іноземних офіційних осіб про російські ракети у зв’язку з ударом по території Польщі є «навмисною провокацією з метою нагнітання ситуації». Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв звинуватив Захід у тому, що він наближається до світової війни, проводячи гібридну атаку проти росії після удару по території Польщі. Російські воєнблогери широко звинувачували західних та українських чиновників у спробах помилково звинуватити росію в ударі, щоб виправдати посилення підтримки України та подальшу ескалацію у Східній Європі. Деякі російські джерела також стверджували, що українські та західні офіційні особи намагалися використати інцидент, щоб або чинити тиск на росію, щоб вона припинила свою скоординовану ракетну кампанію проти критично важливої інфраструктури України, або щоб виправдати відправку в Україну «кращих» засобів ППО. Підтримка російськими блогерами Кремля, який зображує удар як провокацію Заходу, є цілком очікувана від російського інформаційного простору, який широко розглядає конфлікт в Україні як операцію Заходу, спрямовану на приниження росії як регіональної та глобальної держави.

Фінансист «групи Вагнера» євген пригожин продовжує позиціонувати себе як центральну постать у провоєнному ультранаціоналістичному співтоваристві, мабуть, переслідуючи амбітні політичні цілі. Російське опозиційне видання «Медуза» повідомило 16 листопада, що два джерела, близькі до Кремля, заявили, що пригожин думає про створення «консервативного руху», який може стати політичною партією. Джерела «Медузи» повідомили, що Пригожин організував інформаційну кампанію постійної антиелітної риторики на зразок кампанії опозиціонера Олексія Навального проти російської корупції в соціальних мережах, але з зовсім іншим ефектом. Джерела «Медузи» повідомляють, що Пригожин має намір одночасно використовувати антиелітну кампанію в соцмережах, щоб представити себе як популіста, та підлеститись до путіна, залякуючи еліти, які можуть вважатися недостатньо лояльними до президента рф.

ISW раніше повідомляв, що пригожин намагається звернутися до виборців у росії, які зацікавлені одночасно у національній перевазі рф та радянській жорстокій силі та виступають проти корупції у російській еліті. Раніше пригожин заперечував, що намагається бути політиком, чи що він має намір створити політичну партію або рух. ISW раніше повідомляв, що пригожин також займається створенням паралельних військових структур для посилення свого впливу в ультранаціоналістичному військовому співтоваристві.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Черняк повідомив 15 листопада, що пригожин спочатку почав будувати паралельні військові структури для придушення потенційних повстань у росії, але скористався потребою Кремля у більш боєздатних силах для наступальної кампанії росії в Україні. ISW раніше оцінював, що приватна армія пригожина в першу чергу слугує його особистим політичним цілям, а в другу чергу — військовим зусиллям росії в Україні. Пригожин, швидше за все, продовжить зусилля щодо створення паралельних військових структур та формування антиелітної кампанії, щоб закріпити за собою центральне місце в ультранаціоналістичному провоєнному політичному русі в рф.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські джерела та «чиновники лднр» безсоромно розхвалюють насильницьке усиновлення українських дітей у російські сім’ї.Україна продовжує уточнювати збитки, завдані масованим ракетним ударом РФ 15 листопада.Російський інформаційний простір багато в чому йшов за версією Кремля, кваліфікуючи ракетний удар територією Польщі як провокацію Заходу.Фінансист «групи Вагнера» євген пригожин продовжує позиціонувати себе як центральна постать у провоєнному ультранаціоналістичному співтоваристві, мабуть, переслідуючи амбітні політичні цілі.Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували контрнаступальні дії у напрямку Сватового та Кремінної.Російські сили продовжували атакувати в районі Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області.Українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових та логістичних вузлах на півдні України.Численні повідомлення свідчать про вкрай низький моральний та психологічний стан російських сил у Луганській та Донецькій областях.Російські офіційні особи продовжували свої зусилля щодо заміни довірених осіб на окупованих територіях російськими чиновниками, насильницького переселення мешканців та інтеграції окупованих територій у РФ.

Російські та маріонеточні джерела безсоромно вихваляють насильницьке усиновлення українських дітей у російські сім’ї. 9 листопада відомі російські воєнблогери почали поширювати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, усиновлених у російські родини. У документальному серіалі стверджується, що тільки 2022 року російська влада евакуювала з Донбасу понад 150 тисяч дітей. Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру – українські офіційні особи раніше оцінювали це число у 6–8 тисяч осіб, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Голова Чеченської Республіки рамзан кадиров додатково заявив, що співпрацює з Уповноваженим рф з прав дитини Марією Львовою-Бєловою щодо залучення «важких підлітків» з різних регіонів росії та окупованих Донецької та Луганської областей до Чечні для проведення «профілактичної роботи» та проходження «військово-патріотичного виховання». Львова-Бєлова постійно виступала за депортацію та усиновлення українських дітей та сама усиновила дитину з Маріуполя. Програми примусового усиновлення та депортації дітей під виглядом канікул та програм реабілітації, ймовірно, становлять основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може являти собою порушення Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього і являє собою ширші зусилля з етнічної чистки, як раніше повідомляв ISW.

Українські джерела продовжили уточнювати збитки, завдані масованим ракетним ударом росії 15 листопада по території України. 16 листопада Генштаб України заявив, що протягом 15 листопада російські сили запустили понад 90 крилатих ракет Х-101 та «Калібр», а також 11 безпілотників по об’єктах критичної інфраструктури у низці областей. Командування ВПС України повідомило, що українські ППО та сухопутні війська збили 75 ракет та 10 безпілотників «Шахед-136». Міністр оборони США Ллойд Остін 16 листопада зазначив, що надана США зенітно-ракетна система (NASAMS) має 100-відсоткову ефективність у перехопленні російських ракет. Як раніше повідомляв ISW, російські сили, ймовірно, використали значну частину своїх систем високоточної зброї в атаці 15 листопада.

Російський інформаційний простір багато в чому йшов за офіційною версією, у якій Кремль кваліфікував ракетний удар по території Польщі як провокацію Заходу. Міноборони росії 16 листопада заявило, що заяви українських та інших іноземних офіційних осіб про російські ракети у зв’язку з ударом по території Польщі є «навмисною провокацією з метою нагнітання ситуації». Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв звинуватив Захід у тому, що він наближається до світової війни, проводячи гібридну атаку проти росії після удару по території Польщі. Російські воєнблогери широко звинувачували західних та українських чиновників у спробах помилково звинуватити росію в ударі, щоб виправдати посилення підтримки України та подальшу ескалацію у Східній Європі. Деякі російські джерела також стверджували, що українські та західні офіційні особи намагалися використати інцидент, щоб або чинити тиск на росію, щоб вона припинила свою скоординовану ракетну кампанію проти критично важливої інфраструктури України, або щоб виправдати відправку в Україну «кращих» засобів ППО. Підтримка російськими блогерами Кремля, який зображує удар як провокацію Заходу, є цілком очікувана від російського інформаційного простору, який широко розглядає конфлікт в Україні як операцію Заходу, спрямовану на приниження росії як регіональної та глобальної держави.

Фінансист «групи Вагнера» євген пригожин продовжує позиціонувати себе як центральну постать у провоєнному ультранаціоналістичному співтоваристві, мабуть, переслідуючи амбітні політичні цілі. Російське опозиційне видання «Медуза» повідомило 16 листопада, що два джерела, близькі до Кремля, заявили, що пригожин думає про створення «консервативного руху», який може стати політичною партією. Джерела «Медузи» повідомили, що Пригожин організував інформаційну кампанію постійної антиелітної риторики на зразок кампанії опозиціонера Олексія Навального проти російської корупції в соціальних мережах, але з зовсім іншим ефектом. Джерела «Медузи» повідомляють, що Пригожин має намір одночасно використовувати антиелітну кампанію в соцмережах, щоб представити себе як популіста, та підлеститись до путіна, залякуючи еліти, які можуть вважатися недостатньо лояльними до президента рф.

ISW раніше повідомляв, що пригожин намагається звернутися до виборців у росії, які зацікавлені одночасно у національній перевазі рф та радянській жорстокій силі та виступають проти корупції у російській еліті. Раніше пригожин заперечував, що намагається бути політиком, чи що він має намір створити політичну партію або рух. ISW раніше повідомляв, що пригожин також займається створенням паралельних військових структур для посилення свого впливу в ультранаціоналістичному військовому співтоваристві.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Черняк повідомив 15 листопада, що пригожин спочатку почав будувати паралельні військові структури для придушення потенційних повстань у росії, але скористався потребою Кремля у більш боєздатних силах для наступальної кампанії росії в Україні. ISW раніше оцінював, що приватна армія пригожина в першу чергу слугує його особистим політичним цілям, а в другу чергу — військовим зусиллям росії в Україні. Пригожин, швидше за все, продовжить зусилля щодо створення паралельних військових структур та формування антиелітної кампанії, щоб закріпити за собою центральне місце в ультранаціоналістичному провоєнному політичному русі в рф.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські джерела та «чиновники лднр» безсоромно розхвалюють насильницьке усиновлення українських дітей у російські сім’ї.Україна продовжує уточнювати збитки, завдані масованим ракетним ударом РФ 15 листопада.Російський інформаційний простір багато в чому йшов за версією Кремля, кваліфікуючи ракетний удар територією Польщі як провокацію Заходу.Фінансист «групи Вагнера» євген пригожин продовжує позиціонувати себе як центральна постать у провоєнному ультранаціоналістичному співтоваристві, мабуть, переслідуючи амбітні політичні цілі.Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували контрнаступальні дії у напрямку Сватового та Кремінної.Російські сили продовжували атакувати в районі Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області.Українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових та логістичних вузлах на півдні України.Численні повідомлення свідчать про вкрай низький моральний та психологічний стан російських сил у Луганській та Донецькій областях.Російські офіційні особи продовжували свої зусилля щодо заміни довірених осіб на окупованих територіях російськими чиновниками, насильницького переселення мешканців та інтеграції окупованих територій у РФ.

Агентство Телевидения Новости