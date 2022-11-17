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Внаслідок ракетних ударів окупантів по Харківщині постраждали вісім осіб: прокурори фіксують наслідки

Внаслідок ракетних ударів окупантів по Харківщині постраждали вісім осіб: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Ізюмської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вранці 17 листопада російські військові завдали ракетні удари по двох районах Харківської області.

Близько 9 години ранку зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали четверо працівників підприємства. Під час огляду місця події російські військові повторно завдали ракетний удар по Ізюмщині: поранено чотирьох поліцейських.

Вночі та зранку військові ЗС РФ завдали ракетні удари по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство у м. Куп‘янськ.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії РФ на Харківщині та зібрали речові докази.

Агентство Телевидения Новости

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