❗️Гаазький суд визнав Гіркіна, Дубинського та Харченка винними у знищенні літака MH17 та вбивстві 298 пасажирів. Ще одного обвинуваченого росіянина – Пулатова – визнали невинним.

У суді заявили, що організацією перевезення “Бука” займався обвинувачений громадянин рф Сергій Дубинський (Похмурий). Інший обвинувачений – росіянин Олег Пулатов – відповідав за безпечний коридор для перевезення “Бука”. У свою чергу росіянин Ігор Гіркін (Стрєлков), який на той момент був “міністром оборони” бойовиків “ДНР”, відповідальний за встановлення озброєння та переговори з відповідальними особами у москві.

“Гіркін, Дубинський і Харченко засуджені до в’язниці. На думку суду, їхні дії призвели до катастрофи літака. Вони винні у вбивстві 298 осіб. Вони зізнаються винними”, – заявили в суді.

“На Пулатова не накладається жодна кримінальна відповідальність, як на інших обвинувачених. Пулатов оголошується невинним за обома пунктами, за якими він підозрювався. Таким чином відхиляється вимога прокуратури помістити його до в’язниці”, – заявив головуючий суддя.

Суд не уточнив, до якого саме терміну буде засуджено Гіркін, Дубинський та Харченко, але прокуратура клопотала про довічне ув’язнення.

Суд вважає, що літак був збитий ракетою ЗРК «Бук», який перебував у полі під Первомайським у Донецькій області. Тоді територія контролювалася бойовиками, підконтрольними росії.

Суд визнає, що росія забезпечила підготовку сил «днр» та поставку зброї туди. Це фактично означає, що офіційна москва брала участь у терористичному акті і збитті літака.

Ігор Гіркін-Стрєлков — колишній офіцер ФСБ, на момент збиття літака, називав себе «міністром оборони» угруповання «днр» (громадянин рф).Сергій Дубинський (“Похмурий”) — полковник запасу гру рф, на той момент «генерал-майор» в угрупуванні «днр», який очолював там «гру» (громадянин рф).Олег Пулатов («Гюрза»), — підполковник запасу вдв зс рф (громадянин рф). У «днр» отримав «звання полковника» і тоді був заступником Дубинського.Леонід Харченко (“Крот”) – “командир розвідпідрозділу так «гру» «днр» (громадянин України), був у підпорядкуванні у Дубинського.

Агентство Телевидения Новости