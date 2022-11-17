Зеленський заявив про допуск українців до розслідування ракетного інциденту в Польщі

Українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет у Польщі, сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції Bloomberg New Economy Forum у четвер, 17 листопада.

«Учора ми отримали підтвердження, що наші фахівці братимуть участь у розслідуванні. Доки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їх частини впали на території Польщі. Але ми бачили картинки діаметра вирви. Це не могли бути тільки залишки протиракетних систем», – сказав Зеленський, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Президент нагадав, що в день, коли стався інцидент, Росія випустила по Українімайже 100 ракет і зазначив, що вже були випадки, коли російські ракети або їх уламки впали за межами України. Очевидно, Зеленський говорив про Молдову, де 10 жовтня впала російська ракета, збита українською ППО.

«Я не знаю точно, що трапилося цього разу, на 100%. Світ також не знає на 100%. Я впевнений, що це була російська ракета. Ми вдячні, що нас не звинувачують, тому що ми боремося із російськими ракетами на нашій території», – додав президент України.

Про те, що українці також братимуть участь у розслідуванні падіння ракети в Пшеводові, також повідомив віце-спікер польського Сейму Ришард Терлецький, пише Polsat.

«Ми дуже серйозно ставимося до розслідування цього інциденту. Звичайно, вся провина за це лежить на Росії, адже саме вона розпочала війну», – наголосив віце-спікер Сейму Польщі.

Він запевнив, що до дослідження місця події та всіх обставин будуть залучені українські експерти. «Так що я думаю, що все це питання буде спокійно вияснено», – наголосив Терлецький.

Ракета на території зерносушарки в селі Пшеводув у Люблінському воєводстві Польщі впала надвечір вівторка, 15 листопада, коли Росія масовано обстрілювала ракетами територію України, в тому числі й прикордонні з Польщею регіони. Двоє людей загинули. Спершу надходили повідомлення про те, що це була російська ракета, але згодом з’ясувалося, що йдеться про ракету із ЗРК С-300 російського виробництва. Цими ракетами українська ППО збиває російські повітряні цілі.

І влада Польщі, і країни НАТО одностайні в тому, що за цей інцидент відповідальна Росія. Водночас озвучені польською стороною перші результати розслідування стверджують, що в зерносушарку влучила саме ракета української ППО.

Агентство Телевидения Новости