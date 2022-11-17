Єнота, украденого росіянами з Херсона, пропонують обміняти на одеський пам’ятник Катерині ІІ – петиція

Єнота, якого росіяни вкрали, тікаючи з Херсона, пропонують обміняти на пам’ятник російській цариці Катерині II в Одесі. Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента України.Її 15 листопада зареєстрував Владислав Груша.

“Обміняти пам’ятник Катерині в Одесі на викраденого єнота із зоопарку в Херсоні”, – ідеться в тексті.

На момент написання новини петицію підписало 1536 осіб, до кінця збору підписів залишилося 90 днів.

Утікаючи з Херсона, російські окупанти викрали із зоопарку більшість тварин. Згодом стало відомо, що у викраденні тварин брав участь засновник парку левів “Тайган” в окупованому Криму, директор зоопарку в Ялті Олег Зубков.

Пам’ятник Катерині II в Одесі розташований в історичному центрі міста, на Катерининській площі. Його встановили 1900 року. Після революції 1917 року пам’ятник знесли, залишки бронзових скульптур зберігали у краєзнавчому музеї міста, 2007-го під час реставрації площі монумент повернули на колишнє місце.

Агентство Телевидения Новости