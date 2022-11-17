Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:28
Просмотров: 88

Єнота, украденого росіянами з Херсона, пропонують обміняти на одеський пам’ятник Катерині ІІ – петиція

Єнота, украденого росіянами з Херсона, пропонують обміняти на одеський пам’ятник Катерині ІІ – петиція

Єнота, якого росіяни вкрали, тікаючи з Херсона, пропонують обміняти на пам’ятник російській цариці Катерині II в Одесі. Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента України.Її 15 листопада зареєстрував Владислав Груша.

“Обміняти пам’ятник Катерині в Одесі на викраденого єнота із зоопарку в Херсоні”, – ідеться в тексті.

На момент написання новини петицію підписало 1536 осіб, до кінця збору підписів залишилося 90 днів.

Утікаючи з Херсона, російські окупанти викрали із зоопарку більшість тварин. Згодом стало відомо, що у викраденні тварин брав участь засновник парку левів “Тайган” в окупованому Криму, директор зоопарку в Ялті Олег Зубков.

Пам’ятник Катерині II в Одесі розташований в історичному центрі міста, на Катерининській площі. Його встановили 1900 року. Після революції 1917 року пам’ятник знесли, залишки бронзових скульптур зберігали у краєзнавчому музеї міста, 2007-го під час реставрації площі монумент повернули на колишнє місце.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 