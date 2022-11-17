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Харківські патрульні доставили в ветклініку собаку, якого збив автомобіль

Харківські патрульні доставили в ветклініку собаку, якого збив автомобіль

Днями на проспекті Олександрівському інспектори відділу зв’язків з громадськістю помітили жінку, яка сиділа на узбіччі. Під’їхавши ближче, вони побачили біля неї сильно травмованого пса. Ймовірно, він потрапив під колеса автомобіля.

Собака не міг самостійно рухатися, тож поліцейські разом з небайдужою громадянкою почали надавати йому першу допомогу.

Надалі патрульні поклали тварину до службового авто та доставили до найближчої ветлікарні, де передали фахівцям.

Агентство Телевидения Новости

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