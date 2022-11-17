У Харкові ухвалили бюджет на 2023 рік

Харківська міська рада сьогодні, 17 листопада, схвалила проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.

За інформацією заступника міського голови – директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешової, доходи бюджету Харківської міської територіальної громади заплановані у сумі 16,1 млрд грн, а видатки – 14,5 млрд грн. Тобто, незважаючи на війну, харківська влада планує профіцит. Хоча доходи будут нижчими ніж запланованими на 2022 – 19,3 млрд.грнПри цьому проєкт бюджету на 2023 рік побудований на припущеннях подолання наслідків російської агресії.Так, на сферу освіти планується спрямувати 3051,8 млн грн (без урахування субвенцій з державного бюджету), охорони здоров’я – 468,8 млн грн (надходження коштів з держбюджету очікується на рівні 4 млрд грн), сферу соціального захисту – 477,4 млн грн.Крім того, на комунальні підприємства культури виділено 285,2 млн грн, спорту – 211,1 млн грн.Бюджетне фінансування житлово-комунального господарства на 2023 рік становитиме 4,8 млрд грн.

Агентство Телевидения Новости