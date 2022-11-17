У звільнених районах Харківської області продовжується евакуація

Цього тижня Харківська ОВА допомогла виїхати 14 маломобільним громадянам до лікарні в Полтавській області. Місця для евакуації населення визначені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України і Міністерством охорони здоров’я України.

«Це були громадяни з деокупованих територій Куп’янського району. Там велися активні бойові дії, тому виникла потреба евакуювати людей. Адже це одинокі громадяни, які втратили рідних і потребують постійного догляду. Вони зможуть перезимувати в інших областях, а як тільки буде змога, повернемо їх назад», – розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Якщо буде потреба, евакуація маломобільних громадян буде продовжена. Загалом протягом осені з зони бойових дій та деокупованих територій евакуйовано більше тисячі маломобільних громадян – люди похилого віку, діти та дорослі, що перебували в психоневрологічних інтернатах, геріатричних пансіонатах. Евакуація є тимчасовою, як тільки ситуація дозволить, громадяни будуть повернуті до Х

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