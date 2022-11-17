В Укренерго показали, чому існують обмеження

​​ Спробуємо продемонструвати ситуацію в українській енергосистемі після масованих атак на простому прикладі, запропонували енергетики

Уявімо, що в країні більшість ключових транспортних розв’язок та мостів на магістральних трасах, якими можна дістатися із заходу на схід, більше не придатні для проїзду. Вони зруйновані. Потрапити зі Львова до Харкова все ще можливо, але значно меншими дорогами, пропускна здатність яких не може забезпечити великий потік автомобілей. Це означає, що час на дорогу, який був 8-10 годин, може займати кілька днів. Десь доведеться постояти в заторі та їхати повільніше.

Ця аналогія ілюструє ситуацію в енергосистемі країни, яка є зараз головною ціллю російського терору. Лише 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергооб’єктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі з західних регіонів на схід, тобто по всій країні. Більше 1000 фахівців «Укренерго» 24/7 працюють над відновленням енергосистеми, латають те, що можна залатати і замінюють те, що можна замінити.

Для того, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми в таких умовах та уникнути ще більших аварій, ми вимушені вдаватися до примусових обмежень споживання – до 40% по країні. Зараз, на жаль, графіки застосовані по всій Україні.

Такі заходи можна порівняти з роботою регулювальника під час заторів на дорогах. Якщо на трасі тривають ремонтні роботи, регулювальник зупиняє рух автомобілів з одного боку, та пропускає інших. Це єдина можливість проїхати вузькою дорогою за таких обставин. Поки водії в заторі сердяться на регулювальника, ремонтники відновлюють дорогу.З міркувань безпеки ми не можемо показати вам всі деталі та масштаб руйнувань.

На фото лише один приклад наслідків російської атаки за останні дні.Це трансформатор на одній з великих підстанцій на заході України. В момент влучання в нього без світла залишилося близько 400 тис людей. Таких трансформаторів зараз енергосистемі десятки. Це обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять все, щоб відновити живлення в країні.

Ми вже повернули світло близько 70% споживачів в деяких областях центрального регіону та підготували високовольні лінії для підключення в західному та дніпровському регіонах. На деокупованій Херсонщині ремонтні бригади Укренерго спільно із саперами обстежують високовольтні лінії. На жаль, там швидкість робіт стримує щільно замінована територія.

З кожною атакою відключення світла можуть тривати ще довше. Удари по енергосистемі – це єдине, що залишилося ворогу, який програє бій героїчним ЗСУ на фронті. Це потребує витримки та мужності, як від енергетиків, яким доводиться постійно ремонтувати знищене ворогом, так і від кожного українця, яким доводиться змінювати свій спосіб життя.

Витримка і мужність – те, що нам знадобиться цієї зими, якщо ми хочемо перемогти, наголосили енергетики

Агентство Телевидения Новости