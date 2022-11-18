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Обстріл прифронтових сел та мінна небезпека, є поранені

Обстріл прифронтових сел та мінна небезпека, є поранені

Окупанти протягом доби завдавали ударів по критичній інфраструктурі області. В Ізюмському районі є пошкодження обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків постраждали 8 людей – працівники та поліцейські, усі після обстеження та надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Крім того, росіяни завдавали ударів по населених пунктах, які розташовані біля лінії фронту: Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів.

Мінна небезпека в області залишається. У селі Кам’янка Ізюмського районі на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік, отримав вибухову травму та госпіталізований.

Піротехнічні підрозділи продовжують ліквідовувати замінування, протягом доби знищили 219 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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