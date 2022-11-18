Польща очікує отримати результати розслідування падіння ракети найближчими днями.

Польща продовжує розслідування інциденту падіння ракети і очікує отримати результати найближчими днями.

Про це CNN повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

Ясіна зазначив, що українські експерти отримають доступ до місця інциденту.

Він також підкреслив, що спочатку потрібно провести “деякі правові домовленості, щоб створити хороший простір для їхньої експертизи”.

Раніше сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українським слідчим дозволять спостерігати за розслідуванням, але “коли йдеться про участь у провадженні та доступ до документів та інформації, для цього потрібні конкретні договірні підстави, конкретні підстави у сфері міжнародного права та міжнародні договори”.

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