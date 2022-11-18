Закарпатські поліцейські на Харківщині врятували з-під обстрілів пораненого чоловіка (відео)

Поліцейські, які патрулювали звільнену від російських окупантів Харківщину, на власні очі побачили, як на одне з подвір’їв потрапив снаряд.

Як розповідають в ГУ НП в Закарпатській області, під серією обстрілів, ризикуючи власним життям, правоохоронці зуміли швидко перенести пораненого чоловіка до власного авто.

Пораненому надали необхідну першу медичну допомогу, обробили та перев’язали рану, а потім відвезли до безпечного місця, щоб передати чоловіка медикам.

«Кожен із нас робить все можливе, щоб допомогти та захистити. А якщо йдеться про чиєсь життя – все інше, навіть ворожі снаряди, втрачає зміст. Особливо коли на порятунок людини в тебе є менше хвилини», – розповів Іван Белецький, дільничний офіцер Ужгородського районного управління поліції, який несе службу на сході України.

Агентство Телевидения Новости