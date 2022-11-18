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У Харківській та Житомирській областях за добу відновили роботу понад 3 000 базових станцій зв’язку

У Харківській та Житомирській областях за добу відновили роботу понад 3 000 базових станцій зв’язку

 Віце-прем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що зусиллям енергетиків та мобільних операторів за добу понад 3 тисячі базових станцій зв’язку відновили роботу.

Про це інформує УНН з посиланням на Telegram міністра.

Через сотні випущених російських ракет, багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв’язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції.

“Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв’язку”, — написав Федоров.

Загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв’язком. На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, на Чернігівщині — 77%, на Київщині — 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині — 81%, на Вінниччині — 82%.

Міністр радить користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi для якіснішого зв’язку.

Агентство Телевидения Новости

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