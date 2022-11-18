Кабмін розробив план по відновленню деокупованих територій

Кабінет міністрів розробив план дій з відновлення територій, які були визволені від російських загарбників.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, йдеться на сайті уряду.

Вона підкреслила, що основою для плану став досвід активного визволення українських населених пунктів упродовж останніх 2 місяців. Координаційний штаб з питань деокупованих територій розробив алгоритм першочергових дій.

«Коордштаб доручив Мінреінтеграції розробити план дій органів державної та місцевої влади під час деокупації. Також ми отримали доручення прем’єр-міністра України нормативно врегулювати питання життєдіяльності деокупованих територій. Наразі маємо готовий проект плану, і сподіваюсь, що наступного тижня він вже буде ухвалений урядом», – розповіла Верещук.

Проєкт містить 168 заходів, які забезпечать відновлення звільнених територій. Серед них:

відновлення діяльності місцевої влади, територіальних підрозділів органів державної влади;відновлення казначейського обслуговування;організація надання медичної, соціальної, інших видів допомог, виплати пенсій;відновлення інфраструктури: електро-, газо- та водопостачання;забезпечення населення харчовими продуктами та ліками;забезпечення правопорядку.

Головні виконавці – військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. Вони знають потреби та загальну ситуацію в кожному випадку.

Агентство Телевидения Новости