Російська федерація намагається знищити українську енергетичну інфраструктуру для того, аби схилити Україну до переговорів. Україні потрібні системи ППО, танки та ракетні системи залпового вогню.

Gрессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков визнав справжню мету російських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури.

“Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів”.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів та порівняв нинішні дії росії із терористичною організацією ІДІЛ, яка теж убиває невинних людей задля примушення до виконання їхніх вимог.

“Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що росія прагне переговорів”, — упевнений речник МЗС.

Олег Ніколенко заявив, що росію зупинять не переговори, а системи протиповітряної оборони, ракетні системи залпового вогню та нові танки.

Агентство Телевидения Новости