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Понад 500 тисяч гектарів аграрних земель на Харківщині заміновані

Понад 500 тисяч гектарів аграрних земель на Харківщині заміновані

На Харківщині триває збір пізніх зернових та технічних культур.

Загалом в області вже зібрано 1 млн 465 тис. тонн зерна з площі 391 тис. га.

За даними заступника голови Харківської ОВА Євгена Іванова, вже намолочено 17% від загальних площ кукурудзи на зерно – 22 тис. га. Зібрано 103 тис. тонн, врожайність складає 46 ц/га.

Соняшника зібрано 371 тис. тонн, з площі 165 тис. га – це 67%. Середня врожайність 22,5 ц/га.

«Цьогорічна збиральна кампанія стала важким випробуванням для аграріїв Харківської області переважно через шкоду, яку завдали російські війська. Землі сільськогосподарського призначення страждають від мінного забруднення і прямого фізичного пошкодження», – підкреслив заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов

За даними Департаменту, тільки на територіях Ізюмського, Куп’янського та частин Харківського, Богодухівського і Чугуївського районів, де велися активні бойові дії, понад 500 тис. га аграрних земель потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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