Всі снаряди та ракети, якими росіяни обстрілювали Харків, правоохоронці зібрали на одному майданчику

Місце зберігання залишків боєприпасів, якими окупанти гатили по Харкову, починаючи з 24 лютого. Тут і снаряди від реактивних систем залпового вогню, з яких росіяни обстрілювали місто з близької відстані, і ракети, які почали летіти, коли загарбників відігнали.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

Эта площадка была создана, чтобы собрать в одном месте все боеприпасы, которыми осуществлялся обстрел. Показать мировому сообществу масштабы использования россией вооружения в Украине. Также эти боеприпасы являются доказательной базой в уголовных производствах по факту обстрелов гражданской инфраструктуры. Также с ними приезжали неоднократно работать международные эксперты, сотрудники правоохранительных органов разных стран: Великобритании, Нидерландов, Франции. Они также верифицировали происхождение этих боеприпасов, что именно россия осуществляет обстрел. И что это вооружение находится именно у рф. Также эти припасы будут использованы в международном криминальном суде как доказательная база. На данный момент прокуроры криминального суда неоднократно посещали Харьков, работали здесь и на этой площадке документировали необходимые факты. Что касается транспортировки фрагментов вооружения – на данный момент такой необходимости нет, судебный процесс еще не начат. В том объеме, в котором эксперты здесь работали – они зафиксировали необходимую информацию, с которой будут продолжать работать.

Зараз тут безпечно, все перевірено саперами. Наслідки, спричинені в місті та області цими смертоносними подарунками від сусідів, стали основою для відкриття більш ніж 5 тисяч кримінальних проваджень. Стаття 438 Кримінального кодексу, порушення законів та звичаїв війни. Над збиранням доказів злочинів росії правоохоронці працюють з першого дня вторгнення. На місце виїжджають відразу після вибуху.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.

Мы не откладываем на завтра-послезавтра осмотры по ситуациям с обстрелами, работаем в первые часы после того, как обстрел произошел. Нам необходимо зафиксировать и пострадавших, и свидетелей, с какой стороны прилетела ракета, зафиксировать разрушения, местоположение осколков, которые находятся во дворах, пока люди не начали их перемещать самостоятельно. Вот непосредственно это осколок от РСЗВ, мы видим здесь надпись. Уже даже по таким минимальным обстоятельствам мы можем понимать страну происхождения этого вооружения. Также на остатках снарядов содержатся вот такие маркировки – это спецификация, дата производства. По этой информации специалисты могут установить вплоть до того, какая военная часть использовала это вооружение. Это дает нам возможность более качественно фиксировать, документировать.

За даними прокуратури, з 24 лютого в Харкові та області росія вбила більш ніж півтори тисячі цивільних, більше 2 з половиною тисяч отримали поранення. Одне з найбільш небезпечних знарядь дистанційного вбивства – снаряд від РСЗВ Ураган.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.

Она состоит из части, в которой находятся кассеты. Ее особенностью является то, что она бьет не по координатам, а по квадратам, чаще всего запускается пакетом – 3, 5, 10, 15 выстрелов. Не эффективна против военных целей, укрепленных объектов. Поражает живую силу – поразить танк или бронированный автомобиль не может. Запрещено мировым сообществом, так как внутри находятся поражающие элементы, похожие на острые гвозди. Страдают мирное население, гражданские, т.к. человек имеет большую кровопотерю от попадания таких осколков, рассекает органы жизненно важные.

Після РСЗВ винахідливі сусіди перейшли на ракети С-300, їх запускають і сьогодні з території Бєлгородської області.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.

Эта система С-300 придумана и используется чаще для поражения воздушных объектов, это зенитная система. Но россияне ее переоборудовали, чтобы сделать системой земля-земля для удара по зданиям. Из-за этого она имеет большую неточность, теряет управление, бьет не по заданным координатам. Поэтому очень много из запущенных С-300 по территории Харькова они просто падали, хорошо сбираются нашей противоракетной обороной. И есть десятки фактов, когда запущенные С-300 падали прямо возле места запуска или взрывались в воздухе.

Крилаті ракети: сучасна зброя, точна. Летить низько та швидко, майже невразлива для системи протиповітряної оборони. Саме така ракета в березні влучила в будівлю харківської обладміністрації.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.

Их тяжело, практически невозможно сбить противоракетной обороной из-за скорости полета ракеты. Здесь мы видим платы, которые находятся внутри этих ракет. Поэтому они такие точные, высокотехнологичные, из-за внутренней начинки. Те остатки, которые здесь, их не так много, потому что заряд ракеты находится внутри нее и в момент взрыва ракета разлетается на мелкие осколки. Какую-то часть двигателя и оболочки мы смогли собрать здесь.

Фрагменти дронів-камікадзе зараз на експертизі – фахівці шукають слабкі місця безпілотників та засоби боротьби з ними.





Агентство Телевидения Новости