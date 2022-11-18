На деокупованих територіях Харківщини відновлюють роботу пункти вакцинації

Зробити щеплення від коронавірусу знову можна в деокупованих Ізюмі, Балаклії, а також Вовчанській та Печенізькій громадах.

Загалом на сьогодні в Харківській області працює 121 пункт щеплення.

Всього з початку російської військової агресії у Харківській області було зроблено 126 тисяч щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – майже 3 мільйони, повідомляє ХОВА.

«Ми отримали ще 13 000 доз вакцини Comirnatyі, всі пункти щеплення забезпечені вакциною CoronaVac. Ситуація з COVID-19 не викликає серйозних занепокоєнь», розповіли в Департаменті охорони здоров’я.

Наразі в регіоні для хворих на коронавірус підготовлено 2121 ліжко у 14 медичних закладах, з них 300 – дитячі. Киснем обладнані 1743 ліжка, з них 76 – зайняті.

«Завдяки закупівлі МОЗ на цьому тижні ми отримали три кисневі станції, які вже передали в Обласну дитячу інфекційну лікарню, в Балаклійську лікарню, та 18-у лікарню міста Харкова».

Вона також додала, що з листопада дозволено бустерне вакцинування підліткам віком від 12 до 17 років. Наразі діти від 14 років можуть робити щеплення самостійно, а школярі 12–13 років мають обов’язково бути з батьками.

Агентство Телевидения Новости