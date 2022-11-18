У Куп’янській громаді встановлять 16 пунктів обігріву

Через погодні умови у Куп’янській громаді пришвидшують розгортання пунктів обігріву.

На даний час на території Куп’янської громади визначено та облаштовується 16 місць для пунктів обігріву: 6 в місті Куп’янськ, 7 по селищу Ківшарівка і 3 в селищі Куп’янськ-Вузловий, повідомили в Куп’янській ОВА

Під час визначення місць враховувалося питання автономних джерел електропостачання, підвозу дров, організації харчування, водопостачання та зв’язку.

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