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Окупанти надали Куп’янському ліцею статус російського: прокуратура вилучила речові докази

Окупанти надали Куп’янському ліцею статус російського: прокуратура вилучила речові докази

18 листопада прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліціі провели огляд ліцею у м. Куп‘янськ в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці вилучили понад 3 тисячі російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено і «дипломы о среднем профессиональном образовании» російського формату, нагрудні медалі для учнів з російськими прапорами.

Під час огляду прокурори знайшли «свидетельство о государственной аккредитации», видане «Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации» від 14 липня цього року. Відповідно до вказаного документа, український навчальний заклад незаконно отримав статус російського.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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