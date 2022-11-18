Окупанти надали Куп’янському ліцею статус російського: прокуратура вилучила речові докази

18 листопада прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліціі провели огляд ліцею у м. Куп‘янськ в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці вилучили понад 3 тисячі російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено і «дипломы о среднем профессиональном образовании» російського формату, нагрудні медалі для учнів з російськими прапорами.

Під час огляду прокурори знайшли «свидетельство о государственной аккредитации», видане «Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации» від 14 липня цього року. Відповідно до вказаного документа, український навчальний заклад незаконно отримав статус російського.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости