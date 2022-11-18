Мер Харкова може отримати штраф за порушення закону про мову

Після скарг представників громадськості у діях Харківського міського голови Ігоря Терехова знайшли ознаки порушення закону про мову. Відповідь від мовного омбудсмена отримала активістка ініціативи «Мова.Харків» Маргарита Федоренко. Про це повідомляє Суспільне.

«Інформую, що представником Уповноваженого із захисту державної мови повідомлено Харківського міського голову Ігоря Терехова про дату та місце розгляду матеріалів щодо встановлення наявності у його діях ознак складу адміністративних правопорушень за частинами першою, другою статті 188-52 КУпАП», – йдеться в документі.

Це означає, що міському голові загрожує штраф від 3400 до 6800 гривень, розповіла Суспільному Маргарита. Про стягнення з мера активістка має отримати окреме повідомлення.

«Це не перше наше звернення до Уповноваженого через Терехова, але це повідомлення про те, що вже складено провадження. Якщо складено провадження, то відповідно, йому мають виписати штраф», – каже Федоренко.

15 листопада Ігор Терехов у спілкуванні з пресою перейшов на українську.

«Я вже думаю: «Якось незручненько, треба на українську переходити. Всьому свій час. Настав цей час, будемо переходити. Наші діти будуть розмовляти тільки українською мовою. Це вже зрозуміло», – сказав він журналістам.

Маргарита Федоренко пов’язує перехід очільника Харкова на державну мову в тому числі із публічним та медійним тиском: «В медійному просторі, де всі вже говорять тільки українською, коли Терехов у великій українській медійній площині, говорить російською, це тисне на нього, адже це виглядає недоречно».

До повномасштабного російського вторгнення Ігор Терехов зрідка переходив на українську, повідомляє Суспільне. Майже не користувався державною мовою, хоча і брав уроки української, і попередній мер міста Геннадій Кернес. Терехов також обіцяв вивчати українську мову.

У 2021 році Харківська обласна рада затвердила програму розвитку української мови в регіоні.

Агентство Телевидения Новости