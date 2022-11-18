У Харкові пошкоджено понад 100 інфраструктурних об’єктів «Тепломереж»

За час повномасштабної війни у Харкові було пошкоджено 117 інфраструктурних об’єктів КП «Харківські теплові мережі».

Про це сьогодні, 18 листопада, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час круглого столу, присвяченого питанням відновлення та функціонування енергетичної та комунальної інфраструктури після закінчення активної фази бойових дій. Захід пройшов у Харкові за участю членів Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Ігор Терехов зазначив, що у місті було пошкоджено 20 км магістральних трубопроводів, 44 котельні, одна ТЕЦ, 46 центральних та сім індивідуальних теплових пунктів, три насосні станції.

Інфраструктуру відновлюють, підкреслив мер. Зокрема, на реновацію ТЕЦ-3 спрямували 70 млн грн з бюджету міської територіальної громади та кошти державного бюджету.

«Ми працюємо всі разом. Я вдячний Кабінету Міністрів України, Міністерству регіонального розвитку. Сподіваємося також на реалізацію «Проєкту розвитку міської інфраструктури – 2» спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Це дозволить «Харківським тепловим мережам» та «Харківводоканалу» отримати кошти на відновлення своїх об’єктів», – повідомив Ігор Терехов.

Крім того, міський голова зазначив, що вже зараз необхідно підготувати законодавчу базу щодо спрощеного виділення земельних ділянок під нове житлове будівництво, інфраструктурні об’єкти, індустріальні парки, щоб розвивати економіку країни та надати житло 150 тис. харків’ян, які втратили домівку через військову агресію російської федерації.

Агентство Телевидения Новости