Коли не буде світла: в Харківобленерго оприлюднили новий графік погодинних відключень

Графік погодинних відключень на наступний тиждень, з 21 по 27 листопада, оприлюднили в Харківобленерго. Переглянути його можна на сайті підприємства за посиланням.

Також існують як погодинні планові відключення, так й аварійні графіки, нагадують енергетики.

Графік аварійних відключень запроваджується наступним чином: коли диспетчер НЕК «Укренерго» бачить, що споживання буде перевищувати можливості наявної генерації або мережі, він віддає команду операторам розподільчих мереж, тобто обленерго, застосувати графік аварійних відключень та доводить їм обсяг обмежень у мегаватах.

Це не графік планових робіт, тому годин початку та завершення відключення немає. Це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення, у випадку отримання відповідної вказівки від НЕК «Укренерго».

Графік запроваджується протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від «Укренерго». Це оперативні розпорядження, і обленерго не володіє інформацією про ці відключення заздалегідь.

Агентство Телевидения Новости