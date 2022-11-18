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Основні види вибухонебезпечних предметів: урок безпеки від рятувальників та патрульних

Основні види вибухонебезпечних предметів: урок безпеки від рятувальників та патрульних

Патрульні спільно з вибухотехніками міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України провели прямий ефір на офіційній сторінці управління в Інстаграм.

Переглянути ефір можна за посиланням https://cutt.ly/cMFulrX

Спеціалісти з вибухонебезпечних предметів розповіли про основні види снарядів, на які зараз можна натрапити, поліцейські нагадали елементарні правила поведінки, що збережуть життя.

Якщо помітили підозрілий предмет – не наближайтеся та повідомте про знахідку рятувальникам за номером 101 або поліції – 102. Публикация от Патрульна поліція Харків (@patrolpolice_kharkiv)

Агентство Телевидения Новости

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