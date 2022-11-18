Основні види вибухонебезпечних предметів: урок безпеки від рятувальників та патрульних
Патрульні спільно з вибухотехніками міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України провели прямий ефір на офіційній сторінці управління в Інстаграм.
Переглянути ефір можна за посиланням https://cutt.ly/cMFulrX
Спеціалісти з вибухонебезпечних предметів розповіли про основні види снарядів, на які зараз можна натрапити, поліцейські нагадали елементарні правила поведінки, що збережуть життя.
Якщо помітили підозрілий предмет – не наближайтеся та повідомте про знахідку рятувальникам за номером 101 або поліції – 102. Публикация от Патрульна поліція Харків (@patrolpolice_kharkiv)