Жінці, яка в інтерв’ю вихваляла окупантів, а після деокупації «перевзулась», загрожує до 8 років за ґратами

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річної жінки за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка смт Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресорки в Україні. Так, прибічниця окупантів надала інтерв’ю російському телеканалу «Звезда», в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину «задавили с этим украинским языком».

Але після деокупації прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась» та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.

Досудове розслідування проводив СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости