Як отримати допомогу хворим на діабет на Харківщині, – ХОВА

Для лікування хворих з діабетом відкрито ендокринні відділення, в аптеках доступні безкоштовні цукрознижувальні засоби та інсулін.

Про це заявила заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанна Овчарова.

За її даними, наразі в Україні майже 1 млн 226 тис. хворих на цукровий діабет. На Харківщині зареєстровано 100 тис. хворих, з яких інсулінозалежними є 20 тис., зокрема 5 тис. – діти.

Жанна Овчарова акцентувала, що кожен, кому потрібен інсулін чи цукрознижувальні препарати, може безкоштовно їх отримати в аптеках за рецептом лікаря.

«Харківська обласна військова адміністрація приділяє значну увагу тому, щоб хворі мали вільний доступ до цих ліків, зокрема й на деокупованих територіях. Наразі на Харківщині немає проблем з безкоштовним отриманням інсуліну», – підкреслила заступниця директора Департаменту.

Забезпечення хворих інсуліном та цукрознижувальними ліками не припинялося й під час перших місяців війни. Тоді лікарі отримували препарати від волонтерів, а хворі могли замовити інсулін через “гарячу лінію”, яка була організована Харківською ОВА.

«Ми не полишали пацієнтів в найважчі часи, я особисто виписувала рецепти хворим, перебуваючи в сусідній області. Наразі ситуацію нормалізовано, стаціонари працюють, хворі отримують лікування», – говорить лікарка-ендокринолог Ірина.

Як пояснюють лікарі, інсулінозалежними можуть бути не тільки хворі на 1-й тип діабету, але й на 2-й тип. Саме тому завідувач ендокринологічного відділення Іван радить слідкувати за вмістом цукру в крові та вчасно проходити медогляд.

«Є так звані великі симптоми діабету – це спрага, часті нічні походи до туалету, втрата ваги без підстав. Але ці великі симптоми розвиваються, коли в крові вже досить високий рівень цукру. Тобто неінсулінозалежний діабет може розвиватися дуже повільно й непомітно – людина може почувати себе цілком здоровою – зберігаючи працездатність, стабільну вагу, а при цьому цукор у крові буде підвищений. Тому я раджу всім людям, і сам так роблю, проходити щорічне обстеження або перевіряти цукор щоразу при здачі крові в лабораторії», – зазначає Іван.

Агентство Телевидения Новости