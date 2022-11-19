Державний бюджет будуть скорочувати, грошей не вистачає

Влада має намір скоротити непріоритетні статті витрат. Очікується, що інфляція у 2023 році становитиме 28%.

Кабмін має намір скоротити непріоритетні витрати державного бюджету України. Гроші планують спрямувати на критичні потреби, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом, повідомляє прес-служба Мінфіну.

При цьому, міністр фінансів наголосив на необхідності додаткового фінансування держбюджету наступного року. Дефіцит скарбниці прогнозується на рівні 3 млрд доларів щомісяця. Україна розраховує на макрофінансову допомогу міжнародних фінансових організацій і країн-партнерів, зокрема Великої Британії, повідомили у пресслужбі.

Також сторони обговорили інші вжиті урядом України кроки щодо збільшення доходів і зменшення дефіциту держбюджету. Зокрема, випуск військових облігацій, скорочення непріоритетних видатків і подальше спрямування їх на критичні потреби, максимізація доходів державного бюджету.

Зазначимо, у законі про державний бюджет на 2023 рік, ухваленому Верховною Радою, відсутнє підвищення мінімальної зарплати, мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму. Водночас очікується, що інфляція становитиме 28%.

Агентство Телевидения Новости