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Крим повернемо до нового року, війну закінчемо навесні, – Міноборони
На думку заступника міністра оборони генерала-майора запасу Володимира Гаврилова, війна з Росією закінчиться до весни.
Про це Гаврилов сказав в інтерв’ю Sky News.
Заступник глави Міноборони також вважає, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня.
Він також назвав низькою ймовірність ядерної атаки з боку Росії, але запевнив, що вона «не є загрозою, яка зупинить Збройні сили від звільнення усіх територій».
«В українському суспільстві є рішення, що ми йдемо до кінця», — сказав Гаврилов.