Крим повернемо до нового року, війну закінчемо навесні, – Міноборони

На думку заступника міністра оборони генерала-майора запасу Володимира Гаврилова, війна з Росією закінчиться до весни.

Про це Гаврилов сказав в інтерв’ю Sky News.

Заступник глави Міноборони також вважає, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня.

Він також назвав низькою ймовірність ядерної атаки з боку Росії, але запевнив, що вона «не є загрозою, яка зупинить Збройні сили від звільнення усіх територій».

«В українському суспільстві є рішення, що ми йдемо до кінця», — сказав Гаврилов.

Агентство Телевидения Новости