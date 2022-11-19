Втратила керування на слизькій дорозі: на Дерев’янко Subaru врізалася в припарковане авто

Сьогодні, 19 листопад, близько 9:30 на вулиці Дерев’янко в припаркований автомобіль Peugeot врізався Subaru.

Водійка автомобіля Subaru втратила контроль на слизькій дорозі та допустила наїзд на нерухому автівку, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Жінка, що керувала транспортним засобом, отримала не тяжкі тілесні ушкодження.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.

Агентство Телевидения Новости