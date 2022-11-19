Коштовна ожеледиця: комунальники борються з негодою з переплатою

У Харкові ожеледиця. За дании міськради, понад 900 працівників КП «Харківблагоустрій» сьогодні, 19 листопада, посипають піском тротуари та прибудинкову територію під час ожеледиці у Харкові.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, станом на 8:00 в Індустріальному районі працюють 118 осіб, у Київському – 82, у Салтівському – 223 робітники, у Немишлянському – 65, у Новобаварському – 75, в Основ’янському – 74, у Слобідському – 83, у Холодногірському – 46, у Шевченківському – 137 осіб.

При цьому аналітики Харківського антикорупційного центру стверджують, що сіль, якою посипають вулиці, найдорожча в Україні.

Комунальні підприємства “Шляхрембуд” та “Харківблагоустрій” уклали декілька угод на придбання технічної солі за найдорожчими в Україні цінами. Про це свідчать результати моніторингу системи “Прозорро”.

Так, “Шляхрембуд” уклав угоду з ТОВ “Укрхімстандарт” на постачання технічної солі вартістю понад 44 млн. грн. Ціна однієї тонни солі складає 14799 грн.

Крім того, це ж комунальне підприємство уклало дві угоди з ТОВ “Мавел Україна” загальною вартістю 36,5 млн грн. Ціна однієї тонни солі 14523 гривні.

Також угоду на придбання технічної солі (3 помолу) уклало інше комунальне підприємство “Харківблагоустрій”. Вартість угоди з “Укрхімстандарт” склала 12,28 млн грн. А вартість однієї тонни 14799 грн.

У всіх випадках відкриті торги не проводилися. Фірми-постачальники сумнівни.

Щодо порівняння цін на придбання технічної солі, то ДП “Харківський облавтодор” за результатами торгів уклав угоду на придбання солі вартістю 8140 гривень за тонну. Це майже вдвічі дешевше за “Шляхрембуд”.

Сумський облавтодор купує сіль по 10290 гривень за тонну. КП “Управління автомобільних шляхів” Житомирської міськради після проведення аукціону уклало угоду на придбання солі за ціною менш ніж 10000 гривень за тонну.

Комунальне підприємство Вінницької Міської Ради “Вінницяміськтеплоенерго” купує сіль помолу №3 за ціною 9690 гривень за тонну.

Менше десяти тисяч за тонну коштує сіль й у Києві. Тож лише харківські комунальники відзначилися придбанням дорогої солі без проведення торгів. Таке рішення може коштувати бюджету переплати на суму від 20 мільйонів гривень, підрахували в ХАЦ

Агентство Телевидения Новости