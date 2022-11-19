У ДТЕК заявили, що українцям варто подумати про виїзд за кордон

Про це повідомляє BBC.

“Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи”, — сказав Тимченко.

За його словами, система стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування. Наразі енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому виїзд з країни, як варіант скорочення споживання, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну.

Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

“На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини… Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання”, – сказав Тимченко.

Генеральний директор ДТЕК, додає, що російські спеціалісти допомагають військовим, навчають їх, створюють дуже конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі чи електростанцій.

Агентство Телевидения Новости