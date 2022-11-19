У мерії розповіли, на які зруйновані будинки вже є гроші

1,5 мільярда гривень заклали в бюджеті Харкова на 2023 рік на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, але цих коштів не вистачить, тому наступного року фінансування перерозподілятимуть з інших напрямків.

Вказана сума – це запланована державна підтримка, а розпорядником коштів виступає департамент житлово-комунального господарства міськради, повідомив мер Ігор Терехов на позачерговій сесії міськради 17 листопада.

“Ми зараз робимо проєктно-кошторисну документацію, експертні оцінки. Це дуже тяжкий процес. Тим не менш, ми зараз відбудовуємо дуже багато житлових будинків. Це Північна Салтівка, це вулиця Кооперативна, набережна, Полтавський Шлях і так далі. Це все ми робимо за наші з вами кошти. Починаючи від вікон, дверей, пандусів, вхідних груп, дахів. Ми заклали ці кошти в бюджеті, але я розумію, що цього не вистачить. І ми будемо перерозподіляти ці кошти в тому числі з освітлення і так далі”, – сказав мер.

Фактично, весь бюджет 2023 направлений в першу чергу на підтримку комунальної сфери та відновлення ЖКГ, про розвіток інших проєктів поки не йдеться

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду міста заплановано 1,11 млрд. грн. (в тому числі на здійснення поточного ремонту житлового фонду, у тому числі гуртожитків – 511,8 млн. грн. та придбання матеріалів для відновлення пошкоджених житлових будинків після обстрілів та бомбардування – 235,2 млн. грн.), на збір та вивіз сміття – 200 млн. грн. На благоустрій Харкова в 2023 році піде 729,5 млн. грн.

На КП “Харківські теплові мережі” запланували виділити 1,48 млрд. грн. (з них 900 млн. грн. на придбання матеріалів для ремонту котелень, теплових пунктів, тепломагістралей, насосних станцій, які були пошкодженні внаслідок російських обстрілів та ще 580 млн. грн. на оплату праці робітникам КП «Харківські теплові мережі»), для “Харківводоканал” (кошти теж підуть на оплату праці робітникам підприємства) – 500 млн. грн. За власний кошт працювати та сплачувати зарплатню КП не можуть – три місяці харків’яни не платили за комуналку разпорядженням мера, але й зараз сплачують далеко не всі.

На утримання та розвиток тролейбусних та трамвайних комунальних підприємств – 715,3 млн. грн., на утримання та розвиток харківського метрополітену – 350,2 млн. грн. Знову ж таки транспорт наразі працює безкоштовно та немає доходів навіть на власне утримання. Не говорячи про відновлення пошкодженного парку. Тому 56,4 млн. грн. планують направити на закупівлю тролейбусів з автономним ходом, ще 46,9 млн. грн. – витратять на придбання автобусів. На закупівлю звичайних тролейбусів піде 53,7 млн. грн. Ще 1,52 млрд.грн. перераховано на будівництво продовження Олексіївської лінії метро з державного бюджету до бюджету міста в рамках субвенції, як кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ.

На утримання доріг виділили 723,1 млн. грн. На підтримку діяльності харківського зоопарку запланували 60 млн. грн. Добудувати наступного року його не планують.

На фактично власний піар – на фінансування КП “Харьковские известия” – направлять 19, 4 млн.грн

Й ще 11,5 млн. грн. витратять на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого сповіщення, загальна вартість якої 67,9 млн. грн. і яку планують завершити будувати в 2024 році.

Агентство Телевидения Новости