Харківщина є найзасміченішою вибухонебезпечними предметами областю (карта)

Зокрема, за статистикою Міністерства внутрішніх справ, Харківщина наразі визнана найзасміченішою вибухонебезпечними предметами областю. У регіоні впродовж доби сапери знешкоджують від 200 до 1000 вибухонебезпечних предметів.

«На Харківщині окупанти застосували різні види мінування. Одними з найнебезпечніших є пластикові, які мають у конструктиві мало металу і їх важко виявити. Однак, вони потужні і мають велику руйнівну силу. Дуже важливою для нас є допомога наших західних партнерів, які поставляють в Україну найсучаснішу техніку з безпечного розмінування. Зараз розміновуються першочергово основні дороги, під’їзди до об’єктів критичної інфраструктури та самі ці об’єкти. Мінна небезпека в області залишається на дуже високому рівні», – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти ставили міни-пастки навіть у дитячих ліжках

– Коли вибиваємо ворога з того чи іншого населеного пункту, знаходимо у дитячих садочках заміновані дитячі ліжка. Небезпечним залишається також приватний сектор. Ворог проводить дистанційне мінування або спеціальне – вручну. Окупанти застосовують найсучасніші засоби й військові знаряддя, які не виявляють металошукачі, – розповів Олег Синєгубов.

За його словами, майже щодня на мінах та нерозірваних снарядах окупантів підриваються цивільні громадяни, аграрії, медики «швидкої» допомоги. Трапляється, що на мінах підриваються сапери ДСНС, які займаються розмінуванням.

За словами Синєгубова, відновлення об’єктів критичної інфраструктури регіону напряму залежить від темпів розмінування деокупованих територій, тож для розв’язання цієї проблеми необхідна комунікація на міжнародному рівні.

Агентство Телевидения Новости