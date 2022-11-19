Доля опалювального сезону: робота попри обстріли енергосистем та пошкоджені тепломережі

Тривають роботи з відновлення електро- та газопостачання на деокупованих територіях. Про це повідомив під час ефіру національного марафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Попри обстріли та пошкодження теплових мереж в більшій частині області підготовка до опалювального сезону триває. На 93% розпочали опалювальний сезон, зокрема, в області уже запущено 493 котельні», – сказав очільник області.

Окрім цього, він зазначив, що ситуація з електроенергією в області складна, але контрольована.

«Є пошкодження електромереж та генеруючих потужностей. Зараз фахівці працюють над відновленням в режимі 24 на 7. Для стабілізації енергосистеми в області відбуваються планові відключення електроенергії. Вони здійснюються в 12 черг, світло вимикають приблизно на 3 години. При цьому робиться все, щоб уникати незапланованих аварійних відключень. Але повністю виключити такі відключення поки ще немає можливості», – наголосив Олег Синєгубов.

У Харкові опалювальний сезон триває в ектремальних умовах. За час повномасштабної війни у Харкові було пошкоджено 117 інфраструктурних об’єктів КП «Харківські теплові мережі».

Про це сьогодні, 18 листопада, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час круглого столу, присвяченого питанням відновлення та функціонування енергетичної та комунальної інфраструктури після закінчення активної фази бойових дій. Захід пройшов у Харкові за участю членів Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Ігор Терехов зазначив, що у місті було пошкоджено 20 км магістральних трубопроводів, 44 котельні, одна ТЕЦ, 46 центральних та сім індивідуальних теплових пунктів, три насосні станції.

Мер підкреслив, що інфраструктуру відновлюють. Зокрема, на реновацію ТЕЦ-3 спрямували 70 млн грн з бюджету міської територіальної громади та кошти державного бюджету.

«Ми працюємо всі разом. Я вдячний Кабінету Міністрів України, Міністерству регіонального розвитку. Сподіваємося також на реалізацію «Проєкту розвитку міської інфраструктури – 2» спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Це дозволить «Харківським тепловим мережам» та «Харківводоканалу» отримати кошти на відновлення своїх об’єктів», – повідомив Ігор Терехов.

Крім того, міський голова зазначив, що вже зараз необхідно підготувати законодавчу базу щодо спрощеного виділення земельних ділянок під нове житлове будівництво, інфраструктурні об’єкти, індустріальні парки, щоб розвивати економіку країни та надати житло 150 тис. харків’ян, які втратили домівку через військову агресію російської федерації.

Зазначимо, що під час візиту до Харківської області члени комітету Верховної Ради України оглянули ТЕЦ-5, ТЕЦ-3 та ознайомилися з роботою АТ «Українські енергетичні машини».

Т

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