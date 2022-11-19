Прем’єр-міністр Великої Британії оголосив нову допомогу Україні. Є важлива заява щодо ППО

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва з неоголошеним візитом. Відео зустрічі опублікував Володимир Зеленський. “Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки”, — написав президент. Та додав: “Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів”.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак підтвердив, що Велика Британія посилить протиповітряну оборону України. “В той час, як ЗСУ успішно відтісняють російські війська на землі, цивільне населення зазнає жорстоких бомбардувань з повітря”, — заявив Сунак.

Ріші Сунак оголосив про пакет допомоги Україні. Що входитиме?

Основний пакет ППО вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямований на “захист українського цивільного населення та критично важливої національної інфраструктури від інтенсивного шквалу російських ударів”. Він складається з 125 зенітних гармат і технологій для протидії смертоносним іранським безпілотникам. Зокрема і десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Велика Британія також посилює свою пропозицію щодо тренувань для ЗСУ, надсилаючи в регіон досвідчених військових медиків та інженерів для надання спеціалізованої підтримки.

Ріші Сунак також заявив про наміри надати 16 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу для України. У повідомленні британського уряду уточнили, що 12 мільйонів фунтів буде надано на заходи реагування Всесвітньої продовольчої програми, ще 4 мільйони фунтів стерлінгів призначені для Міжнародної організації з міграції.

Велика Британія також надсилає десятки тисяч зимових наборів для українських військових, призначених для екстремально холодної зими.

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком питання визнання Британією Голодомору геноцидом українського народу. Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з британським прем’єром.

Зеленський зазначив, що важливо, що така розмова відбулася незадовго до дня вшановування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. “Це важливо саме зараз, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців. Цю тему треба детально пропрацювати. Ми віримо, що справедливість буде забезпечена”, – сказав президент.

Агентство Телевидения Новости