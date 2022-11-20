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Через обстріли горів елеватор в Куп’янську

Через обстріли горів елеватор в Куп’янську

За добу з 19 по 20 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений ворожими обстрілами;;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

6 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, сталася у м. Куп’янськ. На території одного з підприємств горіло насіння в силосі на площі пожежі 300 кв. м. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Як уточнили в ХОВА, горів елеватор.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 269 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 8 тон питної  води.

Агентство Телевидения Новости

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