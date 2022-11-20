В Куп’янському районі під час обстрілів важких поранень дістали двоє цивільних
Ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували.
По області протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони, повідомляє ХОВА.
У Куп’янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа. Постраждалих немає.
Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.
За добу внаслідок обстрілів Куп’янського району госпіталізовані 2 людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у важкому стані.
Піротехнічні групи продовжують працювати з розмінуваннями на Харківщині. За добу знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.