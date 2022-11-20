Слобожанський напрямок: окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів, існує ймовірність збройних провокацій

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 листопада. 270 доба війни.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

Ворог завдав одного авіаційного та 4 ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території російської федерації та республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, визначеними підрозділами противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії. Здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону на захоплених рубежах. Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Берестове на Донеччині.

Підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада, у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.

За минулу добу наші воїни збили БпЛА типу «Орлан-10» та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости