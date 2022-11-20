На Харківщині затримано більш ніж 70 підозрюваних у причетності до ДРГ та пропаганді

Поліція відреагувала на 1492 повідомлень про правопорушення та події, що надійшли від мешканців Харківщини минулої доби.

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили 1346 транспортних засобів, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Минулої доби особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки понад 71 особу.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 3 092 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 2716, за ст. 111-1 КК України – 319 та інші.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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