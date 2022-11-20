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В Україні за воєнні злочини засудили 12 російських військових

В Україні за воєнні злочини засудили 12 російських військових

За скоєння воєнних злочинів в Україні вже засуджені 12 російських військових.

Про це сказав Генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

«Обвинувальні акти до суду, тобто там де закінчене вже досудове розслідування, направлені стосовно 60 осіб і вже маємо 12 засуджених російських злочинців, які винні у скоєнні воєнних злочинів», – підкреслив Костін.

Костін зазначив, що більшість засуджених перебувають в Україні.

Він також розповів, що загалом про підозру у скоєнні воєнних злочинів повідомлено 216 особам, з них 17 – військовополонені, решті повідомлено заочно.

Серед злочинів у яких підозрюються російські військові – напади на населені пункти, жорстоке поводження з цивільними (повідомлено 73 особам), умисні убивства цивільних (повідомлено 35 особам), сексуальне насильство (повідомлено шести особам, з них одному повідомлено про підозру у вбивстві).

Як повідомлялося раніше, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну слідчі Нацполіції розпочали понад 43 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовими російської федерації.

Агентство Телевидения Новости

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