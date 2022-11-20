Прокуратура показала наслідки обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів

Військові країни-агресора щоденно обстрілюють райони на кордоні з рф та поруч з лінією зіткнення.

19 листопада російські військовослужбовці завдали ракетний удар по с. Старовірівка Куп‘янського району: пошкоджено навчальний заклад. Попередньо, ворог обстріляв населений пункт двома ракетами типу С-300.

Також окупанти не припиняють обстріли м. Куп‘янськ: частково зруйновано два житлових будинки та гуртожиток учбового закладу. Внаслідок обстрілу Куп‘янського району отримали поранення 54-річна жінка та чоловік 60 років.

У м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів частково зруйновані приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





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