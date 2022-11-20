Аеророзвідка Нацгвардії допомагає нищити окупанта на Харківщині

Аеророзвідка 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії України Військова частина 3017 Національної гвардії України спільно з мінометними розрахунками нищать окупантів на прикордонних територіях Харківщини. Нацгвардійці працюють за 3 км від позицій російських військових.

Нацгвардієць Олександр на псевдо «Греча» родом з Вовчанського району, підприємець, мобілізувався з перших днів повномасштабного вторгнення, встиг побувати в окупації, син Олександра також проходить службу у бригаді, але в іншому підрозділі.

«Ми корегуємо вогонь міномета для більшої точності та ефективності. Спостерігаємо за точкою, по якій працюємо. Перед цим робимо розвідку по результатам якої обираємо, де головні цілі, а де другорядні. Коли низька хмарність, тяжкувато працювати, також ворог застосовує РЕБ. Вчора не могли зайти глибше ніж 3 кілометри, бо глушать супутниковий зв’язок», – зауважив пілот дрону аеророзвідки Олександр.

Олександр зазначає, що дрон достатньо маневровий, літає на швидкості до 70 кілометрів за годину, до 9 км в одну сторону, що цілком достатньо для розвідки. Проте усе залежить від зв’язку з дроном, також заважають погодні умови, якщо туман, низька хмарність, то сигнал падає.

Нацгвардієць «Бритва» навідник мінометного розрахунку, хлопцеві 22 роки, він військовослужбовець строкової служби родом із Кіровоградщини.

«Позицію утримувати тут не складно, бо попереду нас ще знаходиться наша піхота, яку ми прикриваємо, вони в разі чого заздалегідь нас попереджують і ми починаємо вести вогонь. На цій позиції ми стріляємо на дальність до чотирьох кілометрів, противник в свою чергу веде вогонь у відповідь, проте не може точно вирахувати де ми стоїмо. Нам розрахунки надає аеророзвідка – злітає дрон, пілот дивиться місцерозташування ворога, передає нам координати, по яким ми відпрацьовуємо ціль і він нас вже коригує. Максимально точна і ефективна стрільба відбувається саме за допомогою дрону», – наголосив нацгвардієць «Бритва».

Про результативність спільної роботи аеророзвідки та мінометних розрахунків свідчать не лише втрати ворога, а й той факт, що наші вогневі позиції є досить привабливою ціллю для окупантів.

«Робота мінометного розрахунку злагоджена, в розрахунку 5 людей, кожен знає свою роботу і можуть замінити один одного – споряджувальний, заряджаючий, навідник. Сьогодні ми відпрацювали всі цілі, проте контрбатарея противника також працює, вогонь у відповідь був в радіусі 500-600 метрів, скоріше за все працювала гаубична артилерія. Ми перечекали і за мінімальної витрати снарядів наші воїни точно вразили ворожі цілі», – зауважив командир мінометного розрахунку «Макар».

Агентство Телевидения Новости