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Іран допоможе росії виробляти дрони для війни з Україною, – WР

Іран допоможе росії виробляти дрони для війни з Україною, – WР

росія досягла угоди з Іраном про початок виробництва на російській території безпілотних літальних апаратів іранської розробки.

Про це з посиланням на дані західних розвідок повідомляє The Washington Post, пише Укрінформ

Підписання відповідної угоди відбулося в Ірані на початку листопада й наразі сторони швидко рухаються до передачі іранських проєктів і ключових компонентів росіянам, що дозволить останнім почати виробництво протягом кількох місяців.

«Ця угода, якщо вона буде повністю реалізована, означатиме подальше поглиблення альянсу росії з Іраном, який уже надав значну підтримку невдалій військовій кампанії москви в Україні. Придбавши власну конвеєрну лінію, росія зможе різко збільшити свої запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем зброї, які за останні тижні відчутно вплинули на характер війни в Україні», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада міністр закордонних справ Ісламської Республіки Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Іран постачав безпілотники до росії, але зробив це ще до початку вторгнення рф в Україну.

Між тим, Повітряні сили України практично щодня відбивають масовані атаки росії з використанням іранських дронів, які застосовуються країною-агресором проти цивільного населення та проти об’єктів критичної цивільної інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости

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