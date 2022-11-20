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В Ізюмському районі горів храм

В Ізюмському районі горів храм

Сьогодні, 20 листопада, о 12:26 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Ізюмський район, смт. Андріївка, вул. Центральна.

На пожежу було направлено рятувальників 42-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди Андріївка, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці горить дах на площі пожежі 80 кв.м.

Пожежу було локалізовано о 13:12 та ліквідовано о 15:37.

До гасіння пожежі залучалися 18 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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