Польоти носія гіперзвукових ракет «Кинжал» в білорусі: в Генштабі пояснили часті повітряні тривоги

За поточну добу противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп’янськ та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Літаки повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі республіки білорусь. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал», що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Берестове Донецької області.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони у цей же час уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і 2 інші важливі об’єкти окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости