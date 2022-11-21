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Ракетний удар по житловому будинку в Куп’янському районі: один загиблий, триває розбирання завалів

Ракетний удар по житловому будинку в Куп’янському районі: один загиблий, триває розбирання завалів

Вчора ввечері ворог ракетного удару системою С-300 по м. Шевченкове Куп’янського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. Загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали, повідомляє ХОВА.

Крім того російські окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

У м. Куп’янськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, об’єкти цивільної промисловості. Сталися пожежі.

Тривають роботи з розмінування територій області. За добу знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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