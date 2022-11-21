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Укренерго: на понеділок аварійні відключення не прогнозуються

Укренерго: на понеділок аварійні відключення не прогнозуються

Наразі вже вдалося виконати достатній обсяг робіт для того, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі після останньої масованої атаки 15 листопада, повідомляє Укренерго.

«Завдяки цьому на вихідних відключення були планові. І на понеділок аварійні відключення також не прогнозуються. Хоча обсяги обмеження споживання електроенергії будуть дещо більшими. Це пов’язано зі зростанням споживання, яке характерно для початку робочого тижня», – розповів голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Агентство Телевидения Новости

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