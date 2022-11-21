Відбито атаки окупантів біля 10 населених пунктів Донецької області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 листопада. 271 доба війни.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області визначеними підрозділами противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано артилерійські обстріли, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

Підтверджено ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження окупантів та 3 по позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об’єкти противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости