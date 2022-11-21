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Відбито атаки окупантів біля 10 населених пунктів Донецької області

Відбито атаки окупантів біля 10 населених пунктів Донецької області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 листопада. 271 доба війни.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області визначеними підрозділами противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано артилерійські обстріли, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

Підтверджено ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів:  3 по районах зосередження окупантів та 3 по позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об’єкти противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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