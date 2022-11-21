Постраждалого передали медикам у важкому стані: рятувальники про розбирання завалів в смт Шевченково

За добу з 20 по 21 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

У смт Шевченково Куп’янського району ворожий снаряд потрапив у двоповерховий багатоквартирний будинок, внаслідок чого було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили постраждалого чоловіка, в важкому стані його передали медичним працівникам та ще одна людина загинула. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. За даними ХОВА, на дану годину постраждалих вже двоє.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости