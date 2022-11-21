Зарізав знайому під час сварки: поліція затримала мешканця Мерефи

Під час застілля між зловмисником та жінкою виник конфлікт. Чоловік схопив ніж та вдарив постраждалу. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що 19 листопада затриманий перебував в гостях у своїх знайомих, де також знаходилась і 62-річна потерпіла. Під час застілля між чоловіком та жінкою виникла сварка. Підозрюваний розлютився, схопив зі столу кухонний ніж та вдарив її.

«Працівники сектору кримінальної поліції оперативно встановили та затримали особу, яка скоїла злочин, – зазначив начальник відділу поліції № 3 ХРУП № 1 Олександр Горбачов. – Ним виявився 38-річний житель міста Мерефа, який у 2021 році звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

20 листопада чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

38-річний мешканець міста Мерефа затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Агентство Телевидения Новости